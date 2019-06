Poolse vrouw rijdt examinator dood

Een 68-jarige Poolse vrouw heeft tijdens haar rijexamen een examinator doodgereden. Dat heeft de politie van Rybnik in het zuiden van het land maandag bekendgemaakt. De precieze toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk.

Een woordvoerder vertelde dat de kandidate in haar lesauto een aantal voorgeschreven manoeuvres uitvoerde. Ze zag daarbij het slachtoffer, dat zich op het testcentrum voor de rijvaardigheid vermoedelijk bezig hield met een andere examinant, over het hoofd. De 35-jarige man werd geschept en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De bestuurster verkeerde na het drama in shock en was in eerste instantie niet aanspreekbaar.