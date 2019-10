Poolse soldaten overlijden bij ontmantelen bom

Twee Poolse soldaten zijn om het leven gekomen bij het ontmantelen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Vier andere soldaten zijn gewond geraakt, meldde minister van Defensie Mariusz Blaszczak.

De explosie vond plaats in een bos in de buurt van de stad Kuznia Raciborska. De bom was enkele dagen eerder door wandelaars in het bos gevonden.

Twee soldaten zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De soldaten hoorden bij een parachutistenregiment dat in de regio was gestationeerd.