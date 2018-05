Poolse snelweg verandert in chocoladereep

Een deel van een snelweg in het westen Polen ligt er woensdag bij als een grote chocoladereep nadat een vrachtwagen zo’n 12 ton vloeibare chocolade heeft gelekt.

De vrachtwagen raakte op de snelweg, zo’n 60 kilometer ten oosten van de stad Poznan, de vangrail en kwam vervolgens op zijn kant terecht. Het schoonmaken van de weg is een enorme klus. „Het is een vijf centimeter dikke laag vloeibare chocolade die geleidelijk stolt”, zei de adjunct-directeur van de lokale brandweer. „Het ziet eruit als een reuzenreep chocolade.” De snelweg is afgesloten terwijl de nooddiensten de over een kilometer uitgespreide chocolade met warm water probereen te verwijderen. Het opruimwerk gaat uren duren. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond door het ongeval.