Poolse regeringspartij wint regioverkiezingen

Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) is als winnaar uit de bus gekomen bij de Poolse regionale verkiezingen. De conservatieve partij kan in zes van de zestien regionale volksvertegenwoordigingen alleen de dienst uitmaken, omdat ze daar meer dan de helft van de zetels krijgt.

PiS bemachtigt landelijk 254 zetels in de regioparlementen, zo blijkt uit de definitieve uitslag van de regionale verkiezingen. De coalitie van oppositiepartijen Burgerplatform en Nowoczesna volgt met 194 zetels. Dat samenwerkingsverband krijgt in slechts één zogeheten woiwodschap (provincie) een absolute meerderheid.

De regeringspartij is populair in kleinere plaatsen, maar krijgt veel minder waardering van kiezers in veel grote steden. Zo grijpt de partij naast het burgemeesterschap in hoofdstad Warschau. Daar kreeg oppositiekandidaat Rafał Trzaskowski bijna 57 procent van de stemmen.

De verkiezingen golden als een belangrijke graadmeter voor de populariteit van de PiS-regering, die regelmatig botst met de Europese Unie.