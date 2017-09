Poolse regering doet handreiking aan Brussel

De Poolse regering zegt in gesprek te willen gaan met EU-vicevoorzitter Frans Timmermans over het conflict over de rechtsstaat in het land. „Ik vind deze handreiking bemoedigend en hoop de Poolse ministers in Brussel te ontvangen. Ik ben ook bereid naar Warschau te reizen zodat we deze dialoog kunnen voeren”, aldus Timmermans.

Hij zei dat na afloop van een bijeenkomst met de EU-ministers waar hij de stand van zaken met Polen had toegelicht. Hij zei dat hij „brede, brede” steun van de EU-landen krijgt voor de manier waarop hij een oplossing probeert te vinden.

De commissie en veel lidstaten zijn bezorgd dat vier nieuwe wetten om justitie te hervormen de onafhankelijke rechtsstaat in Polen bedreigen. Maandagmorgen presenteerde president Andrzej Duda eigen voorstellen nadat hij in juli zijn veto over twee wetten had uitgesproken. Timmermans zei ze te zullen bestuderen en van commentaar voorzien.