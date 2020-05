Poolse presidentsverkiezingen uitgesteld

Polen stelt de presidentsverkiezing van 10 mei uit. Daar hebben regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en haar kleinere coalitiepartner afspraken over gemaakt, bericht het Poolse persbureau PAP.

Het houden van verkiezingen tijdens de coronacrisis lag in Polen erg gevoelig. PiS had voorgesteld iedereen per post te laten stemmen, maar daar was de oppositie op tegen. Uit een recente peiling kwam naar voren dat ook veel kiezers meer voelen voor uitstel.

„De spreker in het parlement zal zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen aankondigen”, meldde de regeringscoalitie in een verklaring.

De Poolse Tweede Kamer, de Sejm, moet donderdag opnieuw stemmen over het wetsvoorstel om de presidentsverkiezingen per brief te houden. Als het parlement opnieuw voorstemt, dan gaat het alsnog door. Volgens de oppositie is het veranderen van de regels en wijze van stemmen zo kort voor de verkiezingen niet eerlijk.

De PiS wil graag snel verkiezingen houden, want uit peilingen blijkt dat president Andrzej Duda, die gesteund wordt door de regeringspartij, aan kop gaat.

Adam Bielan, de woordvoerder van de verkiezingscampagne van Duda, zei tegen de zender TVN24 dat hij verwacht dat de nieuwe verkiezingen kunnen plaatsvinden eind juni of begin juli. Volgens andere politici wordt het waarschijnlijk eind juli. De termijn van Duda loopt in augustus af.