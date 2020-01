Poolse president woont Holocaust-evenement in Israël niet bij

De Poolse president Andrzej Duda zal op 23 januari niet naar Israël gaan voor het Yad Vashem Holocaust herdenkingsevenement. Dit omdat de organisatie niet heeft ingestemd om hem te laten spreken, zei hij dinsdag op een persconferentie.

Hij voegde eraan toe dat hij het niet eens is met het feit dat vertegenwoordigers van Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten tijdens het evenement wel kunnen spreken, terwijl Polen dat niet kan.

Duda had het recht opgeëist om te spreken. Tot nu toe was dit niet voorzien in het protocol, zei Duda. „Ik denk dat het vanzelfsprekend moet zijn en gezien de historische waarheid moet het ook nodig zijn dat de president van Polen hier zijn stem laat horen.”

De conservatieve PiS-regering van Polen had op hun beurt Poetin niet uitgenodigd voor een andere herdenking op 27 januari op de plaats van het voormalige Duitse concentratiekamp in Auschwitz-Birkenau.

In de afgelopen weken was er een geschil ontstaan tussen Warschau en Moskou over de voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Poetin had regeringsvertegenwoordigers van vooroorlogs Polen beschuldigd van antisemitisme en een voorliefde voor nazi-Duitsland, zei Duda.

„Hij probeert Polen de schuld te geven van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en suggereert dat het verantwoordelijk is voor de Holocaust”, zei de president van Polen.