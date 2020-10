Poolse premier in coronaquarantaine

De Poolse premier gaat in quarantaine omdat hij mogelijk is blootgesteld aan het coronavirus. Mateusz Morawiecki heeft vrijdag contact gehad met een persoon die later positief is getest op het coronavirus.

De premier zou nog geen ziekteverschijnselen vertonen. Zijn woordvoerder zei dat Morawiecki voor zover bekend ook nog niet is getest op het virus. Het is nog onduidelijk of hij zal deelnemen aan de EU-top van deze week.

Polen zag het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken fors stijgen. De autoriteiten maakten dinsdag bekend dat bij nog eens 5068 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Het was de tweede keer sinds het begin van de pandemie dat in een dag tijd meer dan 5000 besmettingen zijn gemeld.

Wereldwijd hebben de afgelopen maanden meerdere prominente leiders het virus opgelopen. Het gaat onder meer om de Amerikaanse president Donald Trump, het Braziliaanse staatshoofd Jair Bolsonaro en de Britse premier Boris Johnson.