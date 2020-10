Poolse politie arresteert 15 demonstranten

De politie in Polen heeft donderdagavond vijftien mensen opgepakt tijdens protesten tegen de nieuwe beperking van abortus. Het Poolse Constitutioneel Hof stelde namelijk dat abortus ook niet is toegestaan op grond van ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind.

Volgens de BBC gebruikte de politie pepperspray en fysiek geweld toen de demonstranten met stenen gooiden. In de hoofdstad Warschau gingen honderden mensen de straat op. Daarmee overtraden zij de coronamaatregel, die bijeenkomsten van meer dan tien personen verbiedt.

De nieuwe beperking maakt abortus vrijwel geheel verboden in het overwegend rooms-katholieke land. Uitzonderingen worden nog wel gemaakt als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder zou betekenen of als het ongeboren kind het gevolg is van incest of van verkrachting. De Poolse grondwet stelt dat het leven van iedereen moet worden beschermd.