Poolse jongen (11) dood na inademen deodorant

Een 11-jarige jongen in Polen is zaterdag overleden nadat hij deodorant had ingeademd, maakte de politie maandag bekend. Het kind inhaleerde de deo samen met een 13-jarig meisje. Het tweetal wilde zichzelf „verdoven”.

Het gebeurde in een leegstand huis in de Zuid-Poolse stad Jelenia Góra, waar de twee kinderen heen gingen nadat ze een bus deodorant hadden gekocht. Toen het slachtoffer na het inademen van het goedje de tuin inrende, verloor hij zijn bewustzijn. De jongen werd nog naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele uren later overleed. Het meisje mankeerde niets.