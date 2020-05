Poolse grens blijft dicht tot 12 juni

Polen verlengt de strenge grenscontroles die zijn ingesteld vanwege de pandemie tot 12 juni. Het land sloot de grenzen in maart voor veel buitenlanders om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De grens met buurlanden als Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Litouwen zit niet helemaal dicht. Diplomaten en buitenlanders met een verblijfsvergunning kunnen bij bepaalde grensovergangen nog wel toegang krijgen tot het land. Ook het vrachtvervoer mag doorrijden.

Polen mogen hun land ook nog in, maar moeten in quarantaine als ze terugkeren uit het buitenland. Er geldt een vrijstelling voor sommige mensen die studeren of werken in omliggende landen.

De Poolse regering versoepelt ondertussen steeds meer maatregelen. Er wordt woensdag naar verwachting bekendgemaakt dat restricties voor scholen, restaurants en kappers worden opgeheven. In Polen zijn tot dusver ruim 17.000 coronabesmettingen vastgesteld en zeker 847 patiënten overleden.