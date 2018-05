Poolse en Duitse fietser vermoord in Mexico

Een Poolse en een Duitse fietstoerist zijn vermoord toen ze op weg waren naar de bij toeristen populaire Mayastad Palenque in Mexico. De Duitser had een schotwond in zijn schedel. Zijn Poolse metgezel was onthoofd.

De Mexicaanse krant El Universal meldde dat de Pool en de Duitser elkaar in San Cristóbal de las Casas in de zuidelijke deelstaat Chiapas hadden leren kennen en dat ze besloten gezamenlijk naar Palenque te fietsen. Het lichaam van de Pool werd eind vorige maand gevonden. Op circa 200 meter afstand van het lichaam van de Pool werden daarna de stoffelijke resten van de Duitser aangetroffen.

De Mexicaanse autoriteiten meldden aanvankelijk dat de twee fietsers vermoedelijk door een ongeval om het leven waren omgekomen. Na onderzoek zegt justitie nu dat de Pool en de Duitser zijn vermoord.

De daders zijn nog niet gepakt. De autoriteiten hebben toegezegd meer middelen beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar de moorden. Ook hebben ze extra politie en andere maatregelen ter bescherming van toeristen aangekondigd.