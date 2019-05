Poolse ambassadeur bespuugd in Israël

De Poolse ambassadeur in Israël is bespuugd terwijl hij in zijn auto zat in Tel Aviv. De Israëlische politie heeft laten weten dat een 65-jarige man is aangehouden. De man is woensdag al op borgtocht vrijgelaten.

De Poolse minister-president Mateusz Morawiecki laat op Twitter weten bezorgd te zijn na de 'aanval'. "Polen veroordeelt deze xenofobische daad van agressie. Geweld tegen diplomaten of andere burgers moet nooit worden getolereerd." In Polen is de Israëlische ambassadeur opgeroepen zich te verantwoorden voor het incident.

"We leven mee met de Poolse ambassadeur en zijn geschokt door de aanval", zegt de woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. "De politie doet verder onderzoek."

De relatie tussen Polen en Israël staat de laatste tijd onder spanning, nadat Israël Polen had verweten weinig te doen tegen antisemitisme in het land.