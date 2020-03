Pools testlab coronavirus dicht na besmetting

Een Pools testlaboratorium voor corona is tijdelijk dicht omdat een medewerker is besmet met het virus. Het personeel van het lab in de Poolse hoofdstad Warschau is in quarantaine.

Dat is een onlosmakelijk risico als je werkt aan de frontlinie, aldus de autoriteiten. Het lab voerde per dag zestig tot 120 tests uit. Het is de bedoeling het lab na ontsmetting binnen 48 uur weer in gebruik te nemen. In Polen zijn er in totaal 21 instellingen die testen op het coronavirus.

Volgens de Poolse regering worden er per dag 1500 tests afgerond. Polen registreerde 325 coronagevallen, vijf personen stierven.