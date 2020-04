Pools medisch team schiet VS te hulp

Een militair medisch team uit Polen is donderdag vertrokken naar Chicago om de Amerikanen te helpen in de strijd tegen Covid-19. Het negenkoppige team van het medisch militair instituut in Warschau gaat de komende week collega’s in de VS bijstaan. Ook delen ze hun kennis en ervaringen in seminars met ziekenhuizen in Chicago, meldt de NAVO.

Een woordvoerder van de militaire alliantie zegt dat bondgenoten solidair zijn in de strijd tegen de pandemie. De NAVO heeft al meerdere vluchten met medische hulpmiddelen naar lidstaten georganiseerd. Zo vloog een Nederlands vliegtuig deze week 7000 kilo beschermende uitrusting van China naar Montenegro. Het ging om 726.000 maskers, 460.000 handschoenen, 2800 overalls, 1800 brillen, 5000 testkits en 450 thermometers.