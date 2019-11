Pompeo zegt dat NAVO moet veranderen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vindt dat de NAVO moet veranderen, omdat de organisatie anders overbodig wordt. Dat zegt hij een dag nadat de Franse president Emmanuel Macron de militaire organisatie „hersendood” noemde.

Pompeo noemde de NAVO donderdag nog enorm belangrijk, maar zei vrijdag dat er verandering nodig is na zeventig jaar. „De NAVO moet het hoofd bieden aan hedendaagse uitdagingen.”

„Als landen denken dat ze wel het veiligheidsvoordeel van de NAVO kunnen krijgen zonder het juiste bedrag in te leggen, dan is er een kans dat de NAVO overbodig wordt”, aldus Pompeo, die op bezoek is in de Duitse hoofdstad Berlijn.

Op 4 december is de volgende NAVO-top.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de VS toegezegd dat haar land de internationale crisisbeheersing zal blijven ondersteunen. Ze verzekerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken vrijdag in Berlijn dat „Duitsland een actieve rol wil spelen bij het oplossen van deze problemen”. Ze noemde de conflicten in Afghanistan, Syrië en Libië en in Oekraïne als voorbeelden.

Pompeo prees de samenwerking met Duitsland. Hij noemde Merkel een „grote vriend van de Verenigde Staten” en zei: „Duitsland blijft een enorm belangrijke partner voor ons.” De Amerikaanse minister, die sinds woensdagavond in Duitsland is, erkende ook de toenemende en sterke bijdrage van Duitsland aan de NAVO.