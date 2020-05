Pompeo wist niet dat ontslagen ambtenaar onderzoek naar hem deed

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zegt dat hij niet wist dat de onlangs ontslagen inspecteur-generaal Steve Linick van zijn departement een onderzoek naar hem deed. Dat zegt Pompeo tegen The Washington Post.

„Ik heb tegen de president gezegd dat Linick zijn werk niet uitvoerde zoals wij wilden”, aldus Pompeo. „Hij deed niets om het ministerie beter te laten functioneren.”

Linick was een onderzoek gestart naar Pompeo, omdat de minister mogelijk een assistent had gevraagd om persoonlijke zaken voor hem te regelen. Dat is niet toegestaan. Pompeo zei dat hij pas na het ontslag van dit onderzoek hoorde.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden zijn boos dat er geen reden is gegeven voor het ontslag. Volgens Pompeo hoeft president Donald Trump hiervoor geen reden te geven. „Het staat hem vrij om inspecteur-generaals aan te stellen en te ontslaan.”

Medewerker van het ministerie Brian Bulatao zei tegen The Washington Post dat Linick is ontslagen nadat gevoelige informatie uit onderzoeken naar de pers werd gelekt. Er is volgens Bulatao geen bewijs dat Linick het lek was, maar als leider van de onderzoeken, zou hij daar wel verantwoordelijk voor zijn gehouden.