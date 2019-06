Pompeo wil medewerking Rusland MH17-onderzoek

Rusland moet beter meewerken met het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Dat zei de Amerikaanse minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken in een gesprek met RTL Nieuws. Nederland kan volgens hem blijven rekenen op de steun van de Amerikanen in deze kwestie.

"Rusland moet verantwoording afleggen voor wat daar is gebeurd", aldus de bewindsman. Het is in het belang van Rusland dat het verantwoording aflegt in deze zaak, voegde hij eraan toe. Pompeo is in Nederland voor een grote economische top in Den Haag.

Volgens internationaal onderzoek is vlucht MH17 neergehaald door een raketlanceerinstallatie die van een Russische militaire basis bij Koersk kwam. Er kwamen 298 mensen om het leven onder wie 196 Nederlanders.