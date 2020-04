‘Pompeo wil geldkraan naar WHO niet helemaal dichtdraaien’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wil de geldkraan naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet helemaal dichtdraaien. Minister Mike Pompeo heeft voorgesteld nog wel geld te steken in programma’s om het coronavirus en polio te bestrijden in sommige landen, zegt een ingewijde.

President Donald Trump gaf eerder deze maand opdracht de Amerikaanse financiering van de WHO voorlopig stop te zetten. Hij verwijt de organisatie de uitbraak van het coronavirus slecht te hebben aangepakt.

De WHO verloor door het besluit van Trump zijn grootste geldschieter. De VS waren jaarlijks goed voor een bijdrage van 400 miljoen tot 500 miljoen dollar. Het Witte Huis vindt dat China te veel invloed heeft binnen de WHO.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou nu tot de conclusie zijn gekomen dat nog wel geld moet worden gestoken in bepaalde activiteiten van de WHO in Afghanistan, Egypte, Libië, Pakistan, Soedan, Syrië en Turkije. Andere organisaties zouden niet de contacten of de middelen hebben om daar voldoende resultaat te boeken.