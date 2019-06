Pompeo: VS willen geen oorlog met Iran

De Verenigde Staten willen geen oorlog met Iran, hoewel Washington er niet aan twijfelt dat de Iraniërs verantwoordelijk zijn de aanvallen op schepen in de Golf van Oman. "President Trump heeft alles in zijn macht gedaan om oorlog te voorkomen", zei minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) tegen Fox News. "We willen geen oorlog."

Pompeo zei in het interview dat Iran "ontegenzeggelijk" achter de aanvallen zit. Er zou veel bewijs zijn waar dat uit blijkt. "En daar krijgt de wereld ook veel van te zien", beloofde de minister. De Amerikanen gaven eerder al een video vrij waar de Iraanse betrokkenheid uit zou moeten blijken. Daarin zou te zien zijn hoe Iraniërs een onontplofte mijn weghalen.

Teheran ontkent achter de aanvallen te zitten op de tankers in de Golf van Oman. Die grenst aan de smalle Straat van Hormuz, een cruciale doorvoerroute voor olie. Pompeo waarschuwde dat zijn land al het nodige zal doen om de belangrijke vaarroute bij Iran open te houden voor de scheepvaart.