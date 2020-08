Pompeo: vonnis toont kwaadaardigheid Hezbollah

De Verenigde Staten zijn tevreden met de veroordeling van Salim Jamil Ayyash voor de moord op de Libanese ex-premier Rafik Hariri in 2005 door het Libanon-Tribunaal. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bewijst het vonnis dat Hezbollah niet het beste met Libanon voorheeft.

„Ayyashs veroordeling bevestigt wat de wereld steeds meer erkent: dat Hezbollah en zijn leden geen beschermers van Libanon zijn, zoals ze zelf beweren, maar een terroristische organisatie vormen die zich inzet voor de kwaadaardige, sektarische agenda van Iran”, aldus Pompeo.

Het tribunaal, dat is gevestigd in Leidschendam, oordeelde dinsdag dat Ayyash schuldig is aan moord. Volgens aanklagers had Ayyash banden met de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging. Al is er volgens de rechters geen bewijs dat de leiders van Hezbollah een rol hadden gespeeld bij de aanslag op Hariri. Hezbollah heeft elke betrokkenheid bij de bomaanslag van 14 februari 2005 ontkend.

In de zaak zijn drie medeverdachten vrijgesproken. Het tribunaal bepaalt op een latere datum de strafmaat.