Pompeo stelt deadline aan Moskou

De Verenigde Staten zullen het wapenbeheersingsverdrag INF over zestig dagen niet meer naleven tenzij Rusland aantoont dat het de verdragsverplichtingen nakomt. De Amerikaanse minister Mike Pompeo zei dat in Brussel na overleg met de andere NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken over de Russische schending van het verdrag.

„We zouden een Russische koerswijziging verwelkomen. Ze hebben de komende zestig dagen de tijd om dat te doen”, aldus Pompeo .

In het INF-verdrag spraken de VS en Rusland in 1987 af geen (kern)raketten met een bereik van meer dan 500 kilometer meer te plaatsen. In een verklaring schrijven de bewindslieden dat de Russische schending de veiligheid van de alliantie ondermijnt en onderdeel is van een breder patroon van pogingen de westerse veiligheid te verzwakken. „We roepen Rusland op het verdrag controleerbaar na te leven.”

President Trump had al aangekondigd het verdrag op te zeggen vanwege de Russische schending. De bondgenoten zeggen dat de huidige situatie niet houdbaar is. „Het is nu aan Rusland het INF-verdrag levend te houden”, is de boodschap. De ministers zeggen een constructieve relatie met Moskou na te blijven streven mits Ruslands gedrag dat toestaat. ,,We blijven openstaan voor dialoog.’