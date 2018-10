Pompeo spreekt ook kroonprins Bin Salman

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft na een onderhoud met Saudische koning in Riyad ook een gesprek gehad met diens zoon, kroonprins Mohammed bin Salman. Pompeo is naar de regio gereisd vanwege de verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Die woonde in de VS en is begin deze maand in het Saudische consulaat in Istanbul verdwenen.

De kroonprins geldt als de machtigste man van de uitgebreide clan van de Sauds. Hij werd vorig jaar door zijn vader als troonopvolger geïnstalleerd, nadat hij eerder als defensieminister de huidige oorlog in Jemen begon. De opvolging van vader op zoon is niet gebruikelijk in deze absolute monarchie.

Mohammed bin Salman heeft met harde hand de macht naar zich toegetrokken. Hij ziet zichzelf graag als een leider die het land moderniseert, maar is berucht om zijn dictatoriale optreden waarbij elke kritiek in de kiem wordt gesmoord. Tal van waarnemers zien in de verdwijning van Khashoggi de hand van de kroonprins.