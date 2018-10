Pompeo rept van progressie in overleg met Kim

De Verenigde Staten en Noord-Korea boeken vooruitgang bij hun onderhandelingen over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Dat heeft de Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zondag via Twitter gemeld na overleg met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Pompeo sprak twee uur met Kim in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongang. Daarna vloog de Amerikaanse bewindsman naar Zuid-Korea.

Tijdens een lunch met Kim in Pyongyang had Pompeo al gezegd dat ze „een zeer succesvolle ochtend” achter de rug hadden. „Dank voor de ontvangst. President Trump doet u de groeten”, zei Pompeo.

Pompeo had eigenlijk eind augustus een bezoek aan Noord-Korea moeten brengen, maar dat ging niet door. Trump besloot toen de reis af te blazen omdat hij vond dat er te weinig schot zat in de onderhandelingen over de ontmanteling van het nucleaire programma.

Trump had in juni een topontmoeting met Kim. De leiders maakten in Singapore algemene afspraken over denuclearisatie, maar de uitwerking daarvan verliep in de maanden na de top erg moeizaam.