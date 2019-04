Pompeo: overstromingen eigen schuld Iran

De schade door overstromingen in Iran is aan het land zelf te wijten, maar de Verenigde Staten willen wel de helpende hand bieden. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dinsdag in een verklaring. Zijn Iraanse collega Mohammad Javad Zarif had de VS op Twitter beschuldigd van „economisch terrorisme”: door de Amerikaanse sancties tegen het land zou Iran kampen met een aanhoudend tekort aan reddingshelikopters.

De afgelopen twee weken zijn bijna vijftig mensen om het leven gekomen door overstromingen die na hevige regenval grote delen van Iran hebben getroffen. In meerdere provincies is de noodtoestand uitgeroepen en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens Pompeo maken de overstromingen duidelijk dat Iran tekortschiet in stadsplanning en in de voorbereiding op noodsituaties.