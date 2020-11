Pompeo: ook ministerie Buitenlandse Zaken VS bezig met transitie

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft er dinsdag op gewezen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken is begonnen aan de voorbereidingen voor de machtsoverdracht aan de komende regering-Biden. Het ministerie is daarmee begonnen nadat het hoofd van de federale overheidsdienst GSA maandag na wekenlange weigering groen licht gaf voor de machtsoverdracht.

„Vandaag zijn we begonnen aan het proces om te zien wat de GSA heeft besloten, en we zullen alles doen dat de wet verplicht”, zei Pompeo in een interview met nieuwszender Fox News. „We gaan dit tot een goed einde brengen.”

Eerder deze maand wekte Pompeo nog verbazing en afschuw toen hij een grap leek te maken waarin hij suggereerde dat zijn ministerie zich voorbereidde op een tweede termijn voor president Donald Trump, de verliezer van de verkiezingen. Hij zei toen in een persconferentie dat er een „soepele overgang naar een tweede regering-Trump” zal zijn.

Hoewel Trump maandag zijn zegen gaf aan het besluit van de GSA, blijft hij volhouden dat zijn Democratische uitdager Joe Biden de verkiezingen begin deze maand won met behulp van grootschalige stemfraude. Daarvoor hebben Trump en zijn juridisch team tot dusver geen enkel bewijs kunnen presenteren.