Pompeo: nieuwe top Trump en Kim na oktober

Een nieuwe ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Noord-Koreaanse collega Kim Jong-un vindt vermoedelijk niet al volgende maand plaats. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag gezegd in een tv-interview op CBS.

„We zijn druk bezig ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om een zo optimaal mogelijk resultaat te boeken tijdens de top. We hopen dat die snel komt. Het zou misschien kunnen in oktober, maar een later tijdstip is waarschijnlijker”, aldus Pompeo.