Pompeo nieuwe buitenlandminister VS

CIA-directeur Mike Pompeo is officieel de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse Senaat heeft hiermee volgens verwachting in meerderheid ingestemd.

Vooral de Democraten in de Senaat maken zich zorgen over de benoeming omdat Pompeo een reputatie heeft van een havik en in het verleden negatieve uitspraken deed over homoseksualiteit en de islam. Ook maakte hij zich meerdere keren sterk voor beëindiging van de nucleaire deal met Iran.

Pompeo volgt Rex Tillerson op. Deze werd in maart door Trump ontslagen. De Amerikaanse president maakte toen meteen bekend dat Pompeo de post zou overnemen.