Pompeo: NAVO blijft hoeksteen veiligheid VS

De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft bij zijn eerste bezoek aan de NAVO de twijfel willen wegnemen over het belang dat de VS nog hechten aan de alliantie. „De NAVO is de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid, en dat blijft zij”, zei Pompeo, wiens benoeming tot minister pas donderdag rond kwam. „De Russische dreigingen en onaanvaardbare acties maken de NAVO onmisbaarder dan ooit.”

President Donald Trump heeft zich geregeld kritisch over de NAVO uitgelaten, omdat de Europese bondgenoten onvoldoende bijdragen. Maar volgens Pompeo doet dat niets af aan de verbondenheid van de VS met de alliantie. „Ik kan me dan ook geen passender bestemming voor mijn eerste internationale reis voorstellen.”

Hij herhaalde wel de Amerikaanse kritiek op de te lage defensie-uitgaven. Pompeo hoopt dat de bondgenoten op de komende NAVO-top in juli over de brug zullen komen. „De Europese partners moeten meer de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid nemen.”