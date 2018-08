Pompeo met nieuwe afgezant naar Noord-Korea

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaat volgende week opnieuw naar Pyongyang. Hij wordt vergezeld door Steve Biegun, die is aangesteld als speciaal afgezant voor Noord-Korea. Dat is in Washington bekendgemaakt.

Voor Pompeo is het binnen enkele maanden al de derde reis naar het afgesloten, totalitair geleide Aziatische land. Op 12 juli voerden machthebber Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump historisch topoverleg in Singapore.

Pompeo introduceerde Biegun donderdag. Het wordt diens taak de Koreaanse doelstelling van Trump te verwezenlijken: volledige, controleerbare en onomkeerbare nucleaire ontwapening. De VS eisen dat Pyongyang de beloften van Kim waarmaakt. Het Internationaal Atoomenergieagentschap stelde onlangs dat Noord-Korea geen merkbare moeite doet zijn kernwapenarsenaal te verminderen.