Pompeo komt verhaal halen in Riyad

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is dinsdag in Saudi-Arabië gearriveerd voor een ontmoeting met koning Salman bin Abdulaziz bin al-Saud. Onderwerp van gesprek is de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Pompeo reist daarna door naar Turkije.

President Donald Trump kondigde het bezoek maandag via Twitter aan. Hij zei zelf ongeveer twintig minuten met de Saudische vorst te hebben gesproken over Khashoggi. Die had naar eigen zeggen geen idee wat de journalist is overkomen, twitterde de Amerikaanse president. „Hij zegt dat nauw wordt samengewerkt met Turkije om antwoorden te vinden.”

Saudi-Arabië staat onder grote internationale druk om helderheid te verschaffen over de verdwijning van Khashoggi. Het Saudische consulaat in Istanbul is de laatste plek waar de Saudische journalist levend is gezien. Hij ging het gebouw op 2 oktober binnen en kwam niet meer naar buiten.

Turkse onderzoekers hebben het consulaat zo’n 9,5 uur lang onderzocht. Een team van ongeveer tien agenten verliet het gebouw dinsdagmorgen.

Niet lang daarna kwam ook de Turkse aanklager naar buiten die de verdwijning van de Khashoggi onderzoekt. Bij het consulaat zijn onder meer monsters genomen. Ook een politiehond is ingezet.

Televisiezender CNN Türk berichtte eerder dat het team zoekt naar DNA-sporen van de verdwenen journalist. Het onderzoek zou zich niet beperken tot de diplomatieke post. Er zou ook poolshoogte zijn genomen in de nabijgelegen ambtswoning van de consul.

CNN meldde op basis van anonieme bronnen dat Saudi-Arabië wil toegeven dat Khashoggi tijdens een „verkeerd gelopen” ondervraging is overleden. Volgens CNN zouden de ondervragers zonder toestemming van het gezag in Saudi-Arabië hebben gehandeld.

De kwestie kwam maandag ook ter sprake bij overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. De bewindslieden verwachten volledige helderheid van Saudi-Arabië. „Iedereen was het daarover eens”, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini, die de vergadering voorzat. „Ik denk dat we op hetzelfde spoor zitten als onze Amerikaanse vrienden”, aldus de Italiaanse.

De Nederlandse minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken noemde de berichten over de moord op Khashoggi heel zorgelijk. De bewindsman spreekt van „zeer, zeer ernstige feiten.” „Het is van groot belang dat het onderzoek helderheid geeft”, zei Blok maandag.