Pompeo koestert goede banden met Riyad

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo koestert de goede betrekkingen van de Amerikanen met Saudi-Arabië. Hij waarschuwde woensdag dat het laten vieren van de banden een slechte zaak is voor de nationale veiligheid. Bovendien zou zo’n maatregel de Saudi’s in eigen land niet in een wenselijker richting sturen.

„De moord op de Saudische staatsburger Jamal Khashoggi in Turkije heeft het bekvechten aangewakkerd op Capitol Hill en gezorgd voor een mediahype. Maar het degraderen van de relatie met Riyad zou voor de veiligheid van de VS en hun bondgenoten een ernstige fout zijn”, aldus Pompeo, voordat hij een verklaring zou afleggen voor een Senaatscommissie. Hij verwees onder meer naar de strijd tegen IS en het tegenwicht dat de Saudi’s Iran bieden.

Defensiecollega James Mattis viel Pompeo bij door te stellen dat Saudi-Arabië een essentiële rol speelt bij de handhaving van de stabiliteit in het Midden-Oosten. Dat mag volgens hem zeker niet uit het oog worden verloren als de Washington wil weten wie verantwoordelijk is voor de executie van Khashoggi in Istanbul.

„Het moet mij van het hart dat we maar zelden onbekommerd kunnen werken met partners die echt niets te verwijten valt”, zei Mattis. „De zorg voor onze veiligheid kunnen we niet opzijzetten, ook niet als we opheldering eisen voor een ‘onacceptabele en verschrikkelijke misdaad’ zoals president Trump de moord op Khashoggi heeft omschreven”.