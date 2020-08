Pompeo hoopt dat meer landen banden met Israël normaliseren

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft maandag de normalisering van de banden van Israël met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) geprezen. Hij zei te hopen dat andere Arabische landen dit voorbeeld volgen. Pompeo is in Israël begonnen aan een vijfdaagse reis door de regio.

"Ik ben zeer hoopvol dat we andere Arabische landen zullen zien meedoen", zei hij in Jeruzalem met naast hem de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Netanyahu zei op zijn beurt dat de deal met de Emiraten, bemiddeld door de Amerikaanse president Donald Trump, "een zegen is voor vrede en regionale stabiliteit".

"Ik denk dat het een nieuw tijdperk inluidt waarin we andere landen ook kunnen laten toetreden", voegde hij eraan toe. "Ik hoop dat we in de toekomst goed nieuws hebben, misschien wel in de nabije toekomst."

Pompeo verzekerde Israël er ook van dat het zijn militaire voorsprong in het Midden-Oosten zal behouden. Verder zei hij dat de VAE ook militaire steun zullen ontvangen. "We zullen ervoor blijven zorgen dat we hen voorzien van de uitrusting die ze nodig hebben om hun volk te beschermen tegen dezelfde dreiging: de Islamitische Republiek Iran."

Na Israël reist Pompeo verder naar Soedan en Bahrein. Hij sluit zijn reis af in de VAE. In Soedan wil hij de overgangsregering verzekeren van de steun van de VS en wil hij werken aan de verdieping van de betrekkingen van Israël met de landen in de regio. Onlangs werd er gespeculeerd over een mogelijke toenadering tussen Soedan en Israël.

De voorgedragen minister van Buitenlandse Zaken van Soedan, Omar Kamar al-Din Ismail, zei echter dat Israël geen stappen heeft gezet in de richting van een toenadering en dat de relatie tussen de twee landen op het ministerie nog geen onderwerp van gesprek is.