Pompeo haalt fel uit naar Iran

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft zondag in weinig diplomatieke taal uitgehaald naar Iran. De Iraanse leiders hebben volgens hem meer weg van „de maffia dan een regering”. Zijn Iraanse collega Mohammed Zarif en president Hassan Rouhani noemde hij stromannen voor „de ayatollahs internationale oplichterskunsten”.

In zijn ‘Supporting Iranian Voices’ speech kondigde Pompeo aan dat de VS met een radio-, televisie en internetkanaal komt dat 24 uur per dag uitzendingen zal verzorgen in Farsi. „Wij zullen de lang genegeerde stem van het Iraanse volk steunen”, zei hij in Simi Valley, in Californië, voor een publiek van voornamelijk Iraanse Amerikanen.

Pompeo hield zijn toespraak nog geen dag nadat Rouhani de Amerikaanse president Donald Trump had gewaarschuwd om diens vijandige politiek tegen Teheran.