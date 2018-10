Pompeo: geef Saudi’s nog paar dagen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vindt dat de Verenigde Staten Saudi-Arabië nog een paar dagen de tijd moeten geven om het onderzoek naar de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi af te ronden. Dat heeft hij donderdag tegen president Donald Trump gezegd, vertelde hij op het Witte Huis tegen journalisten.

Pompeo: „Ik heb Trump vanmorgen gezegd dat we ze nog een paar dagen zouden moeten geven... zodat wij ook een volledig begrip van de feiten hebben, alvorens een besluit te nemen over een antwoord.”

De Amerikaanse minister keerde donderdag terug van een reis naar Saudi-Arabië en Turkije om opheldering te krijgen over het lot van Khashoggi. Die keerde na een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul niet meer terug. De Turkse autoriteiten beschikken naar verluidt over een geluidsopname waaruit blijkt dat de journalist om het leven is gebracht.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin liet via Twitter weten dat hij in elk geval niet zal deelnemen aan een investeringsconferentie in Saudi-Arabië. Dat besluit is genomen na overleg met president Trump en Pompeo.