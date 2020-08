Pompeo en Trump bezorgd na arrestatie Hongkongse mediamagnaat

De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten Mike Pompeo is „zeer bezorgd” vanwege de berichten over de arrestatie van mediamagnaat Jimmy Lai in Hongkong. Lai werd maandag gearresteerd op verdenking van het overtreden van de nieuwe Chinese veiligheidswet die in Hongkong van kracht is.

Lai geldt tot nu toe als de meest prominente arrestant naar aanleiding van de nieuwe veiligheidswet. Die wet is volgens critici door China ingesteld om een einde te maken aan de semi-autonome status van Hongkong, een voormalige Britse kroonkolonie. Lai wordt ervan verdacht te hebben samengespannen met vreemde mogendheden, hetgeen strafbaar is onder de veiligheidswet. Zo’n 200 agenten onderzochten het kantoor en de redactie van Lais krant Apple Daily.

„Meer bewijs dat de Chinese Communistische Partij de vrijheden van Hongkong heeft uitgehold en de rechten van zijn volk heeft geërodeerd”, aldus Pompeo op Twitter. De nationale veiligheidsadviseur van president Donald Trump, Robert O’Brien, liet ook weten diep bezorgd te zijn naar aanleiding van Lais arrestatie. Volgens O’Brien maakt die deel uit van een campagne om pro-democratie-activisten en de oppositie en de vrije pers te onderdrukken.

De krant Apple Daily kondigde dinsdag op de voorpagina aan dat zij „door zal vechten”. De tekst stond bij een foto van een geboeide Lai. „Gisteren zal niet de zwartste dag zijn voor Apple Daily aangezien de overlast, onderdrukking en arrestaties ons angst zullen blijven inboezemen”, is in het redactioneel commentaar te lezen. „Desondanks doen de gebeden en aanmoedigingen van onze lezers ons geloven dat zolang er lezers zijn, er schrijvers zullen zijn en dat Apple Daily zeker door zal vechten.”

Er zou veel belangstelling zijn voor de krant van dinsdag. Volgens Apple Daily is die geprint in een oplage van een half miljoen stuks, in plaats van de gebruikelijke 100.000.