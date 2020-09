Pompeo effent weg voor Amerikaanse bedrijven in Suriname

Amerikaanse bedrijven staan te springen om zaken te doen in Suriname. „Het enige waar ze om vragen is een gelijk speelveld en duidelijke regels”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Paramaribo tijdens een persconferentie met president Chan Santokhi.

Het was het eerste bezoek van een Amerikaanse buitenlandminister aan Suriname, volgens Pompeo „een teken van de groeiende banden tussen onze twee naties”. Hij leek na afloop niet ontevreden. „Suriname heeft een vriend gevonden in de VS.”

Ook Chinese bedrijven proberen actiever te worden in het Zuid-Amerikaanse land, maar Pompeo denkt dat het „niet-autoritaire model” meer succes zal hebben na het vertrek van Santokhi’s voorganger Desi Bouterse. Volgens de Amerikaan is gebleken dat aan investeringen uit China „politieke kosten” zijn verbonden.

„Wij komen contracten na, we doen niet aan roofkapitalisme”, zei Pompeo. „Als democratische instellingen en de rechtsstaat floreren volgen er goede dingen.”

Santokhi wilde geen keuze maken. „We hebben ook goede relaties met andere landen.” Hij had het over „een nieuwe versterking van de samenwerking op verschillende gebieden” met de VS.

Het gesprek dat Pompeo had met zijn ambtgenoot Albert Ramdin gaf hem „vertrouwen in de toekomst van ons partnerschap gebaseerd op democratische waarden, mensenrechten en verdieping van onze economische banden”. Hij benadrukte het leven van de Surinamers beter te willen maken.

Ook de relatie met de rest van Zuid-Amerika kwam ter sprake. „We rekenen op Suriname om in de regio te helpen door een baken van hoop te zijn”, aldus Pompeo. „Dit is een land met enorme kansen om welvaart voor zijn mensen en de regio te creëren.”

Veiligheids- en defensiesamenwerking stonden ook op de agenda. Op de vraag of Suriname zou toestaan dat de VS zijn grondgebied zou gebruiken voor een militaire aanval op Venezuela, zei president Santokhi dat dat niet ter sprake was gekomen.