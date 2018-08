'Pompeo deze maand naar Noord-Korea'

De Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) brengt later deze maand weer een bezoek aan Noord-Korea. Het Noord-Koreaanse regime heeft Washington laten weten dat de minister eind augustus kan worden ontvangen, zei een ingewijde tegen de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo.

De Verenigde Staten willen dat Noord-Korea werk maakt van denuclearisatie. De landen maakten daar in juni afspraken over, maar die moeten nog wel worden uitgewerkt. Dat proces verloopt erg moeizaam. ,,Het zou politiek rampzalig zijn als Pompeo opnieuw met lege handen naar huis gaat'', concludeert de bron. ,,Hij moet de inschatting hebben gemaakt dat hij dit keer enig resultaat kan boeken.''

John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, zei vorige week al dat president Donald Trump had voorgesteld zijn minister weer naar Pyongyang te sturen voor overleg. De president deed dat voorstel volgens Bolton in een brief aan Kim Jong-un, de leider van het stalinistisch bestuurde land.