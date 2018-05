Pompeo belooft Noord-Korea investeringen

Mike Pompeo heeft Noord-Korea opheffing van de sancties en investeringen in het vooruitzicht gesteld als Pyongyang zijn arsenaal kernwapens volledig ontmanteld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei in een interview met Fox News Sunday dat de private sector van de VS in dat geval zal helpen het elektriciteitsnetwerk gigantisch uit te bouwen om aan de energiebehoefte van Noord-Korea te voldoen.

Pompeo voegde eraan toe dat de Amerikanen ook bereid zijn geld te pompen in de Noord-Koreaanse infrastructuur en de landbouw om voldoende voedsel te produceren voor de bevolking. Volgens hem beseft leider Kim Jung-un dat een rooskleurige toekomst gloort als hij zijn beloftes nakomt en „doortastend tot handelen overgaat”. Het resultaat daarvan zal uiteraard streng worden gecontroleerd.

Pompeo schoof zondag ook aan bij Face the Nation van CBS. Daar zei hij dat Kim het beste krijgt wat Amerika te bieden heeft. „Onze entrepreneurs, kapitaalverstrekkers en risiconemers. Er komt een geldstroom van privépersonen binnen. Wij kunnen de voorwaarden scheppen voor echte economische voorspoed die het zuiden naar de kroon kan steken”.

President Donald Trump ontmoet Kim op 12 juni in Singapore. Pompeo deed daarvoor het voorbereidende werk. Na zijn tweede bezoek liet Noord-Korea deze week drie Amerikaanse gevangenen vrij. De voormalige CIA-baas beschreef de besprekingen met „voorzitter” Kim als professioneel. „Hij volgt de westerse media. Waarschijnlijk zal hij ook deze uitzending zien”, aldus Pompeo bij Fox.