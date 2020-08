Pompeo: beloning voor doorslaggevende info inmenging verkiezingen

De Verenigde Staten loven een beloning van 10 miljoen dollar uit voor informatie over buitenlandse inmenging in de aankomende presidentsverkiezingen die tot een arrestatie leidt, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Inlichtingendiensten in de VS stelden dat Rusland in 2016 de presidentsverkiezingen probeerde te beïnvloeden in het voordeel van de Republikeinse kandidaat Donald Trump, die uiteindelijk werd verkozen.

Pompeo zei tegen verslaggevers dat tips die leiden tot de identificatie of opsporing van personen die in opdracht van een vreemde mogendheid de verkiezingen proberen te beïnvloeden, worden beloond. De minister en gewezen directeur van inlichtingendienst CIA noemde Rusland daarbij niet met naam en toenaam.

De aankondiging van Pompeo is opmerkelijk aangezien president Trump veelvuldig de spot heeft gedreven met de bevindingen van de inlichtingendiensten over verkiezingsinmenging. Dat deed Trump onder meer in 2018 tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Russische president Vladimir Poetin, die de inmenging toen net had ontkend. De presidentsverkiezingen in de VS, waarbij het gaat tussen Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden, vinden op 3 november plaats.