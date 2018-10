Poll: geen absolute meerderheid CSU in Beieren

De al decennia regerende christendemocratische partij CSU heeft bij de deelstaatverkiezingen in het Duitse Beieren zijn absolute meerderheid verloren. Volgens de eerste exitpoll verliest de partij 10,5 procent en komt het uit op 35,5 procent van de stemmen.

Tweede partij wordt volgens de poll de Groenen met een kleine 19 procent van de stemmen. De SPD, de landelijke coalitiepartner van de christendemocraten, verliest de helft van zijn aanhang en komt uit op 10 procent. Daarmee worden de sociaaldemocraten kleiner dan nieuwkomer Alternative für Deutschland en een conservatie partij. De rechtse populisten zouden kunnen rekenen op ruim 12 procent. De Conservatieve Vrije Kiezers krijgen 11,5 procent van de stemmen, een kleine stijging ten opzichte van 2013.

Als de exitpoll ook de uitslag is, betekent dat dat de CSU een coalitiepartner moet zoeken voor een meerderheidsregering voor de zuidelijke deelstaat. De partij heeft, met uitzondering van de jaren 2008-2013 toen de partij een coalitiepartner nodig had, decennialang met een absolute meerderheid Beieren geregeerd. In 2013 behaalde de CSU 47,7 procent van de stemmen en haalde daarmee voldoende zetels voor de absolute meerderheid.