Politiemensen gedood door Taliban in Afghanistan

In het noorden van Afghanistan zijn zeker twaalf politieagenten omgekomen door een aanval van de Taliban. Zes anderen raakten gewond. De aanval vond plaats op een politiebureau in de plaats Pol-e Chomri in de provincie Baghan, meldden de lokale autoriteiten dinsdag.

Militante moslims, onder wie de Taliban, plegen steeds vaker aanslagen in het gebied. Vaak zijn veiligheidsmedewerkers, agenten en overheidsmensen het doelwit. In september vorig jaar nog vielen honderden Taliban-strijders Pol-e Chomri binnen. Het duurde dagen voordat de strijders uit de stad werden verdreven.