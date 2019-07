‘Politiemannen’ beroven vrouw van miljoen

Onbekenden die zich voordeden als politiemannen hebben in Duitsland een bejaarde vrouw beroofd van een miljoen aan gouden munten, sieraden en goudstaven. Ze maakten de 79-jarige vrouw telefonisch zo bang dat deze de spullen op een afgesproken plek op een begraafplaats in haar woonplaats Dortmund legde in de veronderstelling dat de politie de waardevolle spullen zou ophalen.

De oplichters vertelden de vrouw onder andere dat ze bij de arrestatie van een Roemeense inbrekersbende een briefje met haar adres hadden aangetroffen. De ‘politiemannen’ wisten de vrouw tot vier keer toe te bewegen spullen tussen een composteerinrichting en een afvalton op de begraafplaats te leggen. De politie zoekt nu mensen die op de begraafplaats mannen met grote zakken hebben zien lopen.