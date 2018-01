„Politieman doodgeschoten in Iran”

Een demonstrant heeft in Iran een politieagent doodgeschoten, meldde de politie maandag. Het zou de eerste dode onder de veiligheidstroepen zijn tijdens de al dagen durende onrust in het land. Het incident gebeurde in de stad Najafabad.

Het is al de vijfde dag van oproer, de ergste protesten sinds 2009. Sinds donderdag gaan mensen in Iran de straat op, vooral om te protesteren tegen de regering. Die wordt gedomineerd door behoudende sjiitische geestelijken. Aanleiding voor de protesten vormen onder meer corruptieverdenkingen en het uitblijven van economische vooruitgang.

De politieman werd gedood toen een demonstrant het vuur opende met een jachtgeweer. Drie anderen raakten daarbij gewond.

In een voorstad van Isfahan zou het maandagavond (Nederlandse tijd) tot ernstige ongeregeldheden zijn gekomen. Veiligheidstroepen hebben naar verluidt vijf demonstranten gedood, waarmee het aantal doden onder burgers in totaal op vijftien is gekomen.