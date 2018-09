Politieman Berlijn spioneerde voor Turkije

De politie in Berlijn verdenkt een collega ervan dat hij voor de Turkse geheime dienst leden van de Turkse oppositie in de Duitse hoofdstad heeft bespioneerd. Het korps is een onderzoek tegen de man begonnen, zo werd donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om een politieman in een hoge rang die al langere tijd door de veiligheidsdiensten in de gaten werd gehouden. Het zou hem vooral om adressen van oppositieleden te doen zijn geweest die hij aan een medewerker van de Turkse ambassade in Berlijn zou hebben overhandigd.

De politie spreekt van „ernstige beschuldigingen”.