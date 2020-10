Politiekorps New York krimpt snel

De politie in New York (NYPD), waarschijnlijk het grootste korps van de VS, verliest in snel tempo personeel. De NYPD spreekt van 2385 aanvragen voor vervroegd pensioen of pensionering sinds 6 oktober. Het is bijna 90 procent meer dan in dezelfde weken vorig jaar. Daarnaast hebben 37 politiemensen ontslag genomen sinds 6 oktober. De cijfers van het politiekorps over de periode 26 maart tot 6 oktober zijn ook niet bemoedigend: 1838 politiemensen gingen de deur uit voor hun (mogelijk vervoegd) pensioen in vergelijking tot bijna 1000 agenten in dezelfde periode van 2019, meldde Fox News.

Volgens de NYPD, waar nog altijd 34.500 mensen werken, is er een uiterst zorgwekkende leegloop gaande. Die is mogelijk mede veroorzaakt door de protesten en de politieke strijd dit jaar waarbij de politie in veel plaatsen wordt beschuldigd onnodig geweld te plegen en racistisch te zijn. Daarom wordt er in veel plaatsen onder invloed van demonstraties door politici fors bezuinigd op het korps.

Een van de bekendste agenten die bij de NYPD wegliepen is een hoge officier afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, Fausto Pichardo. Hij kondigde afgelopen dinsdag zijn vertrek aan als hoofd van de afdeling patrouilles. De 43-jarige Pichardo die 20 jaar jaar bij de New Yorkse politie had gewerkt, zou volgens plaatselijke media boos zijn over de bemoeizucht van burgemeester Bill De Blasio. Die kondigde na een reeks linkse protesten in de stad een ingrijpende beperking aan van de begroting van de NYPD over het seizoen 2020/2021.