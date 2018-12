Politieke spanningen in Libanon nemen toe

In Libanon lopen de politieke spanningen op, na een schotenwisseling zaterdag tussen de politie en aanhangers van de invloedrijke druzische politicus Wiam Wahhab. De politie wilde Wahhab horen over een video-opname waarin hij premier Saad Hariri en diens in 2005 vermoorde vader Rafik lijkt te beledigen.

In de video richt Wahhab zich tot niemand specifiek, maar naar wordt aangenomen neemt hij de Hariri’s op de korrel. Aanhangers van de premier dienden daarom een klacht tegen hem in. Wahhab is volgens hen een onruststoker en „bedreigt de binnenlandse vrede”.

Wat er precies is gebeurd bij het huis van Wahhab in het dorp al-Jahiliya is onduidelijk. Volgens de politie werd zij vanaf daken onder vuur genomen. Wahhab had het tegen lokale media over „een botsing”, waarbij een van zijn aanhangers gewond raakte. De politicus zelf vluchtte. Het is onbekend waar hij nu is.

Afgelopen week blokkeerden Hariri-aanhangers wegen, nadat Wahhab de premier „incompetent” had genoemd. Wahhab is een bondgenoot van de sjiitische Hezbollah en heeft nauwe banden met de Syrische regering. Sinds Hezbollah in mei de verkiezingen won, leidt Hariri een waarnemende regering, die wankelt door interne ruzies.