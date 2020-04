Politieke kopstukken Noord-Macedonië in quarantaine na interview

De leiders van de twee grootste politieke partijen in Noord-Macedonië moeten in thuisisolatie. Het duo is vorige week geïnterviewd door een verslaggever die later besmet bleek te zijn met het coronavirus, meldt minister van Volksgezondheid Venko Filipce.

De linkse oud-premier Zoran Zaev en zijn rechtse rivaal Hristijan Mickoski moeten twee weken in isolatie. Zaev schrijft op Facebook dat hij nog wacht op zijn testresultaten, maar in elk geval geen verdachte symptomen heeft. Mickoski is ook getest en zou niet besmet zijn.

De autoriteiten in Noord-Macedonië hebben tot dusver bij 633 mensen vastgesteld dat ze het virus wel hebben. Zeker 30 patiënten zijn overleden. De landelijke verkiezingen van deze maand zijn uit voorzorg uitgesteld voor onbepaalde tijd.