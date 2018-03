Politieke kemphanen Kenia begraven stijdbijl

Na maandenlange spanningen en presidentsverkiezingen die moesten worden overgedaan, hebben de twee voornaamste politieke kemphanen in Kenia besloten de strijdbijl te begraven. President Uhuru Kenyatta en oppositieleider Raila Odinga hebben elkaar in Nairobi ontmoet en afgesproken hun conflicten op te lossen. „We erkennen dat dit land groter is dan één persoon”, zei Kenyatta.

De twee leiders willen een speciaal orgaan in het leven roepen dat zich buigt over de etnische spanningen, de corruptie en de grote verschillen tussen rijk en arm. De politiek in het Oost-Afrikaanse land, dat tientallen etnische groepen telt, wordt door stammenrivaliteit gedomineerd.

De 56-jarige president Kenyatta is lid van de grootste stam, de Kikuyu. Die is goed voor naar schatting 17 procent van bevolking. De 73-jarige Odinga is van de Luo-stam uit het westen die voor circa 10 procent van de 48 miljoen Kenianen staat. Het is de vierde bevolkingsgroep van Kenia.

Odinga verloor de presidentsverkiezingen in augustus, maar het hooggerechtshof verklaarde de stembusgang ongeldig. Aan de ‘herkansing’ op 25 oktober deed Odinga niet mee, omdat die volgens hem niet eerlijk zou zijn.