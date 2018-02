Politieke dialoog Venezuela lijkt voorbij

De gesprekken die de Venezolaanse oppositie voert met het regime van president Nicolás Maduro lijken mislukt. De zesde ronde van deze dialoog die wordt gehouden in de Dominicaanse Republiek is beëindigd zonder zelfs maar een afspraak te maken over de voortzetting, meldde de Venezolaanse krant El Nacional donderdag.

De leider van de delegatie van de oppositiegroepering MUD (Tafel van de Democratische Eenheid), Julio Borges, zei dat in tegenstelling tot de vorige gespreksrondes de delegatie van de regering plotseling vertrok en er is geen nieuwe afspraak gemaakt.

President Maduro houdt zijn regime met repressie overeind ondanks het verlies van de parlementsverkiezingen in 2015 en ondanks de totale ineenstorting van de economie die onder meer leidt tot doden door voedseltekort.